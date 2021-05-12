نائب أمير الشرقية يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، عن تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعيًا الجميع إلى المشاركة ودعم هذا البرنامج الإنساني.

بادرة غير مستغربة:

وأكد نائب أمير الشرقية، بحسب ما ذكر حساب الإمارة على موقع تويتر، أن هذا يأتي عطفًا على البادرة الإنسانية غير مستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان في البرنامج:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

شارك الخبر