شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بادرة القيادة.. إقبال كبير على التسجيل للتبرع بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فور تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، شهد موقع التسجيل للتبرع إقبالا كبيرا، مما أدى إلى تعطله بشكل مؤقت.

ويأتي تسجيل القيادة، في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالا للآية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، وامتداداً لحرص القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي في المملكة ودعم مراكز التبرع بالأعضاء لما لها من دور كبير في إنقاذ الأرواح البشرية.