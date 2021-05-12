شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين بالأحساء تشارك في تفطير الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء، في مشروع تجهيز وجبات تفطير الصائمين الذي ينفذه مركز جمعية البر بالصالحين في مدينة الهفوف، في حي بودي الهفوف.

وتجول أعضاء الأسرة بمشروع مركز جمعية البر، واستمعوا إلى شرح وافٍ من مدير المركز الشيخ عبدالله المهيني.

وبيَّن «المهيني» أنه جرى إطلاق عمليات التشييد منذ عام، وقريبًا ستطرح كراسة عملية التشطيبات، موضحًا أن المبنى يتكون من محلات تجارية وسكن لمسؤولي الحراسة والصيانة والخدمات، ومقرات للإدارة الرجالية والنسائية ومستودعات، و3 قاعات اجتماعية سعة كل قاعة 200 فرد، وذلك معمار تراثي يتوافق ومعمار المحافظة.