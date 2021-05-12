شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مكثفة على أسواق الماشية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، جهوده في مراقبة أسواق الماشية، في ظل هذه الأيام المباركة، التي تعدّ موسماً مهماً لتجار الأغنام والماشية في المحافظة.
وتشمل الجهود متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكذلك إجراء عمليات الكشف البيطري، وذلك للاطمئنان على سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها للاستهلاك البشري، واستمرار الدور الإرشادي الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.