شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مكثفة على أسواق الماشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، جهوده في مراقبة أسواق الماشية، في ظل هذه الأيام المباركة، التي ‏تعدّ موسماً ‏مهماً ‏لتجار ‏الأغنام ‏والماشية في المحافظة.

وتشمل الجهود متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكذلك إجراء ‏عمليات ‏الكشف ‏البيطري، ‏وذلك للاطمئنان على ‏سلامة ‏الأغنام ‏الواردة ‏وملاءمتها ‏للاستهلاك البشري، واستمرار الدور الإرشادي الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.