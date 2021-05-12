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رقابة مكثفة على أسواق الماشية

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الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، جهوده في مراقبة أسواق الماشية، في ظل هذه الأيام المباركة، التي ‏تعدّ موسماً ‏مهماً ‏لتجار ‏الأغنام ‏والماشية في المحافظة.

وتشمل الجهود متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية؛ للحد من انتشار «كوفيد 19» وكذلك إجراء ‏عمليات ‏الكشف ‏البيطري، ‏وذلك للاطمئنان على ‏سلامة ‏الأغنام ‏الواردة ‏وملاءمتها ‏للاستهلاك البشري، واستمرار الدور الإرشادي الفعال في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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