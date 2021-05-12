شكرا لقرائتكم خبر عن التقدم إلكترونيا.. 244 طالبا سعوديا ببرامج الدراسات العليا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الملحقية الثقافية في جمهورية مصر العربية، أن تقدم الطلبة السعوديين الراغبين في إكمال تعليمهم بالجامعات المصرية، يتم من خلال بوابة الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية.

وقال الملحق الثقافي السعودي في مصر د. أحمد الفريح لـ ”الخليج 365”: إن بوابة الطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية تتولى عملية إصدار القبول والتوجيه للجامعات المختصة لإكمال التسجيل.

وأضاف «الفريح» إن الملحقية دعمت إجراءات الدراسة عن بعد بالجامعات المصرية بسبب جائحة كورونا، للتيسير على الطلبة حتى لا تتأثر دراستهم، مشيرا إلى تقديم الدعم والمساعدة للطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية لهذا العام دون دخولهم إلى مصر بسبب الجائحة، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي المصرية لتسهيل عملية تسجيلهم إلكترونيا.

وأشار «الفريح» إلى أن عدد الطلبة السعوديين بالجامعات المصرية للدراسات العليا يبلغ ٢٤٤ طالبا وطالبة، منهم ١٧ طالبا مبتعثا، ويشكل عدد الطلبة السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص ٩٣٪ من إجمالي أعداد الدارسين السعوديين بالجامعات المصرية للدراسات العليا.