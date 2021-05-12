شكرا لقرائتكم خبر عن 999 إصابة بكورونا.. و«الصحة» تطلق حملة للتقيد بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الصحة تأكيدها على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خلال الأيام المقبلة، تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 999 حالة مؤكدة، وتعافي 1286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9169 حالة، منها 1358 حالة حرجة. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 428369 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 4012102، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7098 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إلى ذلك، أطلقت الوزارة، أمس، حملة توعوية تحت شعار «بطل الاحترازات»، تستهدف من خلالها حث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية مثل «ارتداء الكمامة - التعقيم المستمر - ترك مسافة آمنة - أخذ اللقاح»؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» لتأكيد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيّأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي المبادرة تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس «كورونا» التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان «الوقاية من كورونا»؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره.