شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 2664 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2021م، 2664 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتمكن المشروع من انتزاع 187 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق «مسام» إزالة 158 لغما مضادا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 231 لغما مضادا للدبابات. فيما تم نزع 164 لغما مضادا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب نزع 310 ألغام مضادة للدبابات و28 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نجح فريق «مسام» في نزع 118 لغما مضادا للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 269 لغما مضادا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع 84 لغما مضادا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 25 لغما مضادا للدبابات و18 ذخيرة غير متفجرة، إضافة إلى نزع 47 لغما مضادا للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 924 لغما مضادا للدبابات و34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.