3 قتلى وتدمير برج بغزة و100 صاروخ على بئر السبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ثلاثة فلسطينيين، فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي على غزة، حيث دمرت إسرائيل برجاً ثانياً، بالمقابل انطلقت المزيد من الرشقات الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال مصدر طبي، إن ٣ أشخاص وصلوا لمستشفى الشفاء بعد قصف شقة سكنية بتل الهوى جنوب غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الأحداث إلى 35 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين.



وقصفت الطائرات الإسرائيلية برج الجوهرة الذي يضم عددا كبيرا من مقرات وسائل الإعلام، وسوته بالأرض تماما.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ تجاه بئر السبع "رداً على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية".

كما أعلنت توجيه ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار "بن غوريون" ب110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب، إيذانا بقدوم صواريخ، فتح الملاجئ مجددا في تل أبيب بعد دوي صافرات.