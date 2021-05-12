موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. خاصية "فيسبوك" وأسعار شاشات LG

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلن الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تغريدة على موقع تويتر، عن اختباره لخاصية جديدة يطرحها قريبا.

تعتبر شاشات LG من أفضل الأنواع المطروحة في السوق المصري من حيث نقاء ووضوح الصورة، حيث تعرض صورا واقعية بألوان نابضة بالحياة.

تنهال العديد من الاستفسارات من عشاق ألعاب الفيديو عن سعر بلايستيشن 5 في مصر، لاقتناء الجهاز الأحدث من شركة سوني اليابانية.

أعلنت شركة إتش بي الأمريكية، الثلاثاء، إطلاق الحاسوب EliteOne 800 G8 الجديد من فئة الكل في واحد.

أعلنت شركة هونر عن إطلاق أجهزة لاب توب جديدة MagicBook X 14 وMagicBook X 15، التي تمتاز بمعالجات إنتل وجسم معدني مصنوع من قطعة واحدة.

