أطباق عيد الفطر التونسية.. تنويعات وألوان وروائح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصناف متنوعة بين حلوة ومالحة وحارة وباردة ومعدة منذ ساعات اليوم الموعود وتم تحضيرها لفترة زمنية طويلة تتنوع أطباق العيد التونسية.

ويعد يوم عيد الفطر الفاصل بعد صيام الأيام الطويلة وينتظره الصغار والكبار للعودة تدريجيا إلى نسق تناول الطعام بشكل عادي بعد أن استفاد الجسم من الراحة والمناعة التي اكتسبها بفضل الانقطاع نهارا عن الأكل والشرب.



تكون حلويات العيد الطبق الأول الذي يفتتح به التونسيون ساعات العيد الصباحية، وتعد منها التونسيات أنواعا عديدة مختلفة المكونات والنكهات.



ولعل "المقروض" والمعد من السميد بعجينة التمر والمقلي، و"الغريّبة" التي تحضر من دقيق الحمص وزيت الزيتون وتطبخ في الفرن، من أشهر الأطباق الحلوة لتزيين طاولات البيوت التونسية في العيد، وتستقبل بهما ربات البيوت المعيدين مع القهوة أو المشروبات الغازية والعصائر.





"الدبلة" (عجين السميد المشكل دوائر والمقلي بالزيت) و"الصمصة" (ورق رقيق مصنوع من الدقيق يحشى بالفواكه الجافة والمكسرات ويقلى بالزيت ويشحر بالعسل البيتي) لا يغيبان أيضا عن موائد صباح العيد التونسي منذ قرون، وإن أضيف إليها الحلو العصري المعد بعجينة اللوز، والذي كان لا يعد إلا في البيوت الميسورة قبل قرون.





أطباق مالحة لغداء العيد وعشائه

وينتظر الصغار أطباق الغداء الأول بعد شهر كامل من الصيام، وعادة ما يكون الغداء من إفطار آخر أيام رمضان، ومع الغداء يجمعون مهباه (أموال يهديها الأهل للصغار كمعايدة).

وتكون أغلب أطباق الغداء عبر التراب التونسي يوم عيد الفطر مالحة وحارة وتتنوع بين الملوخية، التي ترمز رائحتها لدى البيوت التونسية إلى المناسبات، فتُعدّ بلحم الضأن الطازج الفواح مع الإكليل والزعتر العشبي اللذيذ.





وعدى الملوخية التي تطبخها التونسيات قديما على نار الكانون (موقد تقليدي يصنع من الطين ويوقد بالفحم)، تعد ربات البيوت في تونس طبقي اللوبيا والبازيلا بلحم الضأن لغداء العيد.

وتقوم ربات البيوت كذلك بإعداد الخبز التقليدي "خبز طابونة" في البيت لولا أن تغير الأزمنة جعل الأمهات والجدات بالمناطق الريفية فقط يحافظن على هذه العادة الجميلة.





محافظة صفاقس عاصمة جنوب تونس تبسط لعيد الفطر- أو العيد الصغير كما يطلق عليه- مائدة مختلفة المحتوى، وتستقبل الفطور والغداء وحتى العشاء الأُول بعد رمضان بطبق "الشرمولة" الشهير رمز المحافظة الغذائي.

وتعد الشرمولة من الزبيب المعصور والبصل المفروم المطبوخان لساعات على نار هادئة ويؤكلان مع السمك المملح.





وتساعد الشرمولة والسمك المملح الجسم على التدرج نحو استعادة نسق عمله العادي بعد أيام الصيام، وتشجع على شرب ماء كثير.

ولأهل جنوب تونس المعروفون بكرم ضيافتهم عادة قديمة لغداء عيد الفطر، يحافظ عليها عدد غير قليل منهم، وهي طبخ الفول في الماء المملح وتقاسمه مع الأهل والجيران راجين أن تكون العودة للأكل خصبة على الأجسام والأذهان.

أما أهل الساحل التونسي، خاصة الشرقي منه، مثل محافظات سوسة والمنستير والمهدية، فتحافظ عائلاته العريقة على تصنيف أطباق السمك بين مشوي ومطبوخ في الفرن ومفوّر ومع الكسكسي لغداء عيد الفطر.