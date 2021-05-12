عبدالله بن بندر يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ويدعو منسوبي الحرس الوطني للتسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحرس الوطني أن الوزير الأمير عبدالله بن بندر، اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإنسانية، سجل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا الأمير عبدالله بن بندر منسوبي الوزارة بالمشاركة في هذه المبادرة عبر المركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان في البرنامج:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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