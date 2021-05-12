الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

خالد بن سلمان في العراق لبحث التعاون الثنائي مع الرئيس برهم صالح

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو زيارة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى دولة العراق، حيث التقى الرئيس برهم صالح وعددًا من القادة والمسؤولين، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

علاقات أخوية:

وقال الأمير خالد بن سلمان في تصريح له عبر تويتر: “خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله-، لفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

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