وزراء يسجلون في برنامج التبرع بالأعضاء اقتداءً بمبادرة الملك سلمان وولي العهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، واحدة من أقصى درجات البذل والعطاء.

التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء:

وتابع السواحة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: اقتداءً بمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد “الله يحفظهم ويديم عزهم” أعلن عن تسجيلي في برنامج التبرع بالأعضاء، وأحث ذوي الاستطاعة التسجيل في البرنامج، والله يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة.

الحقيل يدعو للتسجيل:

أما وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فقال عبر تويتر: جزيل الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في “برنامج التبرع بالأعضاء”، كما ندعو الجميع للمشاركة في حملة من أحياها والتسجيل في البرنامج عبر الرابط: هنا.

من جهته، أعلن وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يعلن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، دعمًا لمرضى الفشل العضوي النهائي.

وتابع وزير الرياضة: مبادرة عظيمة من قيادة كريمة تُجسد معاني النبل والعطاء حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

القصبي يسجل:

وكذلك أعلن وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي التسجيل في البرنامج، وقال عبر تويتر: اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأمد في عمرهما وأجزل لهما المثوبة لمبادرتهما “يحفظهما الله” بالتبرع بالأعضاء.. واقتداءً بكريم فعلهما وحسن صنيعهما أسجل في برنامج التبرع بالأعضاء. وجزى الله خيرًا كل من ساهم في إحياء النفس البشرية.

بادرة إنسانية عظيمة:

في سياق متصل، أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن تسجيل الملك سلمان وولي العهد لفتة كريمة من قادتنا الكُرماء تُجسدها بادرة إنسانية عظيمة في هذا الشهر الفضيل، لتعزيز التكافل وفعل الخير في مملكتنا.

وقال: يسرني الإعلان عن تسجيلي في البرنامج، وأدعو الجميع للتسجيل.

وزير الصحة يسجل:

وكان وزير الصحة، توفيق الربيعة، قد تقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وأعلن الربيعة عن تسجيله في البرنامج، داعيًا الجميع للتسجيل على الرابط: هنا.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان في البرنامج:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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