السعودية | قصة الباكستانية التي رسمت محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان

شكرا لقرائتكم قصة الباكستانية التي رسمت محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الفنانة رابية تحدثت إلى "العربية.نت" قائلة "إن اللوحة استغرق عملها نحو أسبوع كامل، لقد أسعدت زيارة رئيس وزراء باكستان إلى السعودية، الشعب الباكستاني بجميع فئاته، وقد قدمتُ لوحتي إلى السفير السعودي لدى إسلام آباد السفير نواف المالكي، وكلي أمل أن يقدمها هدية إلى الأمير محمد بن سلمان".

اللوحة التي رسمتها التشكيلية الباكستانية رابية زاكر

وأكدت رابية دور الفنون والثقافة في تعزيز الدبلوماسية، ودعم العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد.

وقالت: "أنا فنانة عاشقة للفن بالألوان الزيتية، وبعد أن تخرجت من كلية التربية الفنية، عملت مديرة تنفيذية في إحدى المعارض الفنية، وقدمتُ العديد من المعارض الفنية، وجسدت لوحاتي شخصيات سياسية هامة عربية ودولية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية والعربية".

التشكيلية الباكستانية رابية زاكر ترسم ولي العهد

وأضافت: "السعودية قريبة وغاليه على باكستان، وكان للرياض دور كبير في دعم وتطوير باكستان، وقمت برسم اللوحة لأعبر عن عمق هذه العلاقة، كونها لحظة مميزة لكل باكستاني، وأيضا رسمت في وقت سابق العديد من اللوحات لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحرمين الشريفين، وقررت التركيز علي الثقافة السعودية والألوان التي تمثل السعودية، لتنطلق لوحاتي إلى العالمية".

أحد لوحات التشكيلية الباكستانية رابية

وتابعت: "لون البنفسج التي اختارته السعودية في مراسمها الخاصة لاستقبال الزوار يحمل الكثير من الجمال، فأنا اعتز بالسعودية وثقافتها، ورؤية ٢٠٣٠ التي قدمها ولي العهد لشعبه ستكون وراء تطوير كافة مناحي الحياة في السعودية".