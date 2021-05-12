شكرا لمتابعة خبر عن القنصل البريطاني في جدة يكشف عن تفاصيل مثيرة حول اعتناقه للإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رد القنصل البريطاني في جدة سيف الدين أشر، على بعض الأسئلة التي وردته حول اعتناقه للإسلام، قائلا إنه واجه العديد من التحديات.

وأوضح أنه لم يكن لديه أصدقاء حقيقيون خلال حياته المهنية، بسبب قرار اعتناق الإسلام، مبينا أن ذلك ربما يعود لعمله بشكل أساسي في الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود الكثير من المسلمين في وزارة الخارجية البريطانية.

وأشار إلى أن الإيمان أساس الاستقرار وطمأنينة النفس، مردفا أن الأديان جزء حيوي لحياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وتابع أنه خلال شهر رمضان كان ملهما الاستماع لتجارب المسلمين الآخرين، ورحلاتهم الخاصة، والتنوع الموجود في الإسلام، وذلك عبر سلسلة "ثلاثون قصة وقصة".