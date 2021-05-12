وزارة «الشؤون الإسلامية» تغلق 8 مساجد.. وتعيد فتح 16 أخرى

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، 8 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يومًا 1129 مسجدًا ، فُتِحَ 1114 منها بعد التعقيم واكتمال الجاهزية.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة منها، أربعة بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك، مشيرة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا, خمسة بمنطقة الرياض وأربعة بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة تبوك واثنين بمنطقة المدينة المنورة, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، وجددت الوزارة دعوتها للمصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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