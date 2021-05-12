أخبار السعودية اليوم.. الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية.. ووزارة التعليم توجه بإخلاء طرف المكلفين وعودتهم لمدارسهم الأساسية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الثلاثاء، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، أن غدًا الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك (ثلاثين يومًا)، وأن الخميس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: الخميس أول أيام عيد الفطر في السعودية

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: المحكمة العليا: يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك.. ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 5 / 2021م واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأربعاء 30 / 9 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 12 / 5 / 2021م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم الخميس 1 / 10 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 5 / 2021م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

السعودية.. تعذر رؤية هلال شوال.. والخميس أول أيام عيد الفطر

تعذَّرت، مساء اليوم الثلاثاء، رؤية هلال شهر شوال، في عدة مناطق، بينها حوطة سدير، وتمير، فيما يُنتظَر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات المقبلة قرارها الرسمي، وفي حال تعذُّر الرؤية، سيكون يوم غدٍ الأربعاء، المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1442 هجري.

السعودية تجدِّد رفضها التام لخطط الإخلاء والتهجير القسري للمقدسيين

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني رفض المملكة واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، عادًا ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى أن دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الأمير خالد بن سلمان يصل بغداد ويلتقي رئيس الحكومة وبرهم صالح

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، جاء ذلك بعد عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقاء مع الأمير خالد بن سلمان لتناول العلاقات بين السعودية والعراق.

مصادر «عاجل»: التعليم توجه بإخلاء طرف المكلفين وعودتهم لمدارسهم الأساسية

أكدت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن إخلاء طرف جميع المكلفين وعودتهم إلى مدارسهم الأساسية، وتضمَّن التعميم أنه إشارة إلى تعميم نائب وزير التعليم رقم ١١٠٩٠٣ وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧هـ بشأن آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج للعام الدراسي، يتم اعتماد إخلاء طرف جميع المعلمين والمعلمات المكلفين والمكلفات في الإدارات والمكاتب والمدارس، ووفق التعميم، يتم إخلاء الطرف بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمال جميع المكلفين وإنجاز جميع المهام التربوية والتعليمية المسند لهم، وحثهم على مباشرة العمل في مدارسهم الأساسية التي كلفوا منها، على أن يقوم قائدو وقائدات المدارس الأساسية بإبلاغ إدارة شؤون المعلمين عن المعلم والمعلمة، الذي لم يباشر لديه، علمًا بأنه سوف يتم احتساب المعلم أو المعلمة المكلف أو المكلفة ضمن ميزانية مدرسته الأساسية.

تشكيل لجنة للوقوف على سبب وفاة طفل بأحد الألعاب المائية بـ«الشرقية»

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقًا في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري، وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

العزل المنزلي لمصاب كورونا والمخالط اللصيق.. وزارة الصحة توضح المدة

أوضحت وزارة الصحة، مدة العزل المنزلي (الحجر)، للمصاب بفيروس كورونا والمخالط اللصيق، مشيرة إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الحاجة للرعاية الطبية، مضيفة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «الحجر المنزلي للمصاب يجب البقاء في المنزل والعزل في غرفة خاصة والخروج فقط عند الحاجة للرعاية الطبية، أما للمخالط اللصيق، فيجب البقاء في المنزل بغض النظر عن نتيجة الفحص المخبري والعزل في غرفة خاصة إذا ظهرت أعراض الإصابة والخروج فقط عند الحاجة للرعاية الطبية»، وأضافت: «المخالط اللصيق: جميع المخالطين في المنزل والمخالطين غير المنزليين الذين تواجدوا مع مصاب لمدة أطول من ربع ساعة على مسافة أقل من مترين»، وواصلت: «مدة العزل المنزلي 10 أيام من ظهور الأعراض (حرارة، سعال، ضيق تنفس) أو من وقت أخذ عينة فحص pcr إيجابية ويشترط إنهاء العزل الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام».

مشاجرة جماعية بين 8 أشخاص بالأحساء.. و«شرطة الشرقية» تضبطهم

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة الأحساء، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم 8 مقيمين من الجنسية البنجالية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

أمطار على الرياض.. و«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا لقاطني المنطقة

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وأشارت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى التنبيه الصادر من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية) حتى الساعة 8 مساءً.

«طقس الأربعاء».. 6 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما توقع المركز استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل والحدود الشمالية.

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