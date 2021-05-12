

تسبب الضغط الشديد على موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء من قبل المتبرعين الراغبين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، في تعطل الموقع مؤقتا، وذلك بعد الإعلان عن حملة التبرع بالأعضاء التي انطلقت من خلال تسجيل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مبادرة الملك وولي العهد.. إقبال المتبرعين يعطل موقع زراعة الأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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