العيادات ازدحام ومواعيد حتى الفجر

تشهد العيادات الخارجية بالمستشفيات حاليًا ازدحامًا شديدًا بمناسبة اقتراب العيد خاصة عيادات الجلدية والأسنان، ومددت بعض العيادات فترات العمل حتى ساعات الفجر الأولى بما فيها يوم الجمعة الذي عادة ما يكون إجازة حيث تستقبل بعض الأقسام المراجعين الذين كان لهم حجز مسبق وفي خدمات معينة.

التزام بالاحترازات

رصدت «دوت الخليج» من خلال تجولها على 5 مراكز طبية معروفة بتقديم هذه الخدمات التزام جميع العيادات بالإجراءات الاحترازية حيث يطلب من المراجعين رؤية تطبيق توكلنا وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمام ووجود المعقم، كما التزمت العيادات بالتباعد الاجتماعي في غرف الانتظار بالرغم من الازدحام الشديد فإن بعض العيادات تكتفي بإدخال عدد معين من المراجعين كل مرة.

أوقات العمل

آلية العمل واحدة لجميع المستشفيات وتوقيتها واحد في فترة رمضان فهناك فترتين صباحية ومسائية، كل منها نحو 4 ساعات ولا اختلاف بينهم ولكن المواعيد مُتاحة وتمدد بمناسبة عيد الفطر.

وتطلب المستشفيات من كل مراجع إبراز موعده في وقته المحدد ولا يلزمه مرافق لتخفيف الازدحام وتغطية جميع المواعيد دون عرقلة المراجعين، وتكثف العيادات العروض لخدماتها قبل العيد خاصة يوم الجمعة.

ويزداد الإقبال على عيادات الأسنان من تنظيف أو تركيب أو مواعيد من حشو أو خلع وغيرها، وكذلك عيادات الجلدية منها الليزر وتنظيف البشرة والحقن الفلير والبوتيكس.