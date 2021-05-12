برنامج للاستدامة البيئية في مكة والمشاعر المقدسة

تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في مجال التخطيط الإستراتيجي والاستدامة وشؤون البيئة، من أجل تأسيس إطار برنامج الاستدامة البيئية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتسعى الهيئة إلى إعداد إطار عمل مناسب للاستدامة البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بناء على أفضل الممارسات العالمية لجهات ومؤسسات تنظيمية مماثلة، بما يتناسب مع وضع الهيئة وتطلعاتها.

المطور الرئيس

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في يناير 2021، إطلاق «شركة كدانة للتنمية والتطوير»، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها في مدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقرا لها. تعد «كدانة» أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأسمال مصرح مليار ريال.

مركز حضري

تتمثل رؤية الشركة في الريادة باستدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستعنى بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى جذبها عن طريق استخدامها الأمثل على مدي العام، وجعلها مركزا حضريا مستداما، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات، وصيانة المرافق طيلة العام بجودة عالية، وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر، وتطبيق أعلى معايير الجودة، لسلامة الحجاج، وتحسين الخدمات المقدمة.

برامج إستراتيجية

يمثل إطلاق «كدانة للتنمية والتطوير» باكورة تفعيل البرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية، التي تشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، والتي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه في 09/02/1442 الموافق 27/09/2020.

أهداف تسعى لتحقيقها هيئة التطوير:

تأسيس إطار عمل للاستدامة البيئية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يتوافق مع أهداف الاستدامة والمرونة و«رؤية المملكة 2030» وخطة التحول الوطني 2020، حسب أفضل الممارسات العالمية للجهات والمؤسسات التنظيمية المماثلة.

إبراز كل أهداف الهيئة فيما يخص البيئة في نسيج متجانس، يعكس رؤى وتوجهات الهيئة وإستراتيجياتها بشكل يظهر تضافر تلك الأهداف وتعاضدها نحو تحقيق رسالة الهيئة.

تحديد احتياج الهيئة من الموارد البشرية والمالية اللازمة، ووضع الخطط المناسبة لها.

الاستفادة من هذا الإطار في متابعة تنفيذ المهام المستقبلية بشكل متوائم مع موارد الهيئة الحالية والمستقبلية، ويضمن عدم التعارض أو التقاطع غير الفعال.

وضع مؤشرات أداء تمكن الهيئة من تقييم مدى إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة في إطار العمل المتفق عليه.