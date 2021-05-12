ماجستير للأمن السيبراني بجامعة نجران

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الخامسة برئاسة الدكتور فلاح السبيعي، على استحداث برنامجي ماجستير الأمن السيبراني بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات. وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس أقر التقويم الجامعي للعام الدراسي القادم 1444/‏1443، كما وافق على تحويل قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بشرورة إلى كلية الشريعة وأصول الدين بشرورة. وأضاف، أن المجلس أقر تعيين 3 أساتذة مساعدين، وابتعاث 2 خارجيين، وإنهاء بعثة 6.



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