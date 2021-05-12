زينة العيد

كثفت أمانة منطقة نجران جهودها في أعمال تزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين داخل الأحياء، وكذلك انتهت من أعمال الإضاءة التجميلية لأعمدة الإنارة والأشجار بمختلف أنواعها. كما قامت الأمانة بتركيب تهاني عيد الفطر المبارك بالعديد من المواقع داخل المدينة وخارجها، وهيأت متنزهي أبا الرشاش والملك فهد، وقامت كذلك بزراعة الزهور في أحواض ساحة النافورة التفاعلية.



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