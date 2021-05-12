التثقيف شرط إصدار الشهادة الصحية

استكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كافة متطلبات إطلاق برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وهي بصدد إصدار قرار البدء بربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي.

منشآت التدريب

وبحسب تعميم لنائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي، عبدالرحمن المرواني، موجه لكافة منشآت التدريب الأهلية، أشار خلاله إلى قرار مجلس الوزراء بشأن التثقيف الصحي ووقاية الصحة العامة، حيث جرى إعداد برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة) من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

دليل التجهيزات

وأضاف المرواني في سياق التعميم: وبناء على الخطاب الإلحاقي لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتضمن قرب انطلاق البرنامج ورغبة الوزارة إبلاغ المنشآت التدريبية الأهلية الراغبة في المشاركة في عملية التثقيف الصحي الاطلاع على دليل التثقيف الصحي المحدث بصيغته النهائية ومتطلبات التراخيص والتجهيزات الإدارية للبدء في تنفيذه بكافة مدن ومحافظات المملكة، وبناء على التعاميم السابقة بهذا الشأن، واستنادا على خطاب وكيل الوزارة للشؤون البلدية، والذي أفاد فيه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استكملت كافة متطلبات إطلاق البرنامج، وأنها بصدد إصدار قرار البدء بربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي، فإن المؤسسة تهيب بكافة منشآت التدريب الأهلية الراغبة بالمشاركة ببرنامج التثقيف الصحي بتجهيز مقراتها، والتقدم بطلب التراخيص اللازمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو فروعها، وفق ما هو موضح بدليل برنامج التثقيف الصحي ودليل التجهيزات.

من تعميم البلدية والقروية

إبلاغ المنشآت التدريبية الأهلية بالتثقيف

الاطلاع على دليل التثقيف الصحي

البدء في تنفيذه بكافة مدن ومحافظات المملكة

ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز التثقيف الصحي

دعوة كافة منشآت التدريب لتجهيز مقراتها

التقدم بطلب التراخيص اللازمة من مؤسسة التدريب التقني