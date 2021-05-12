نجاح خطط استقبال المعتمرين والمصلين بالحرمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال ليلة ختم القرآن.

وأكد أن خطة ليلة ختم القرآن تأتي استكمالاً للخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك، المتضمنة في محاورها تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومراعاة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي تحافظ على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

يسر وأمان

وأشار إلى نجاح الرئاسة في توزيع أكثر من 400 ألف عبوة ماء زمزم، داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الليلة الفضيلة، وتفويج المصلين في المسجد الحرام إلى المواقع المخصصة، التي جهزت بملصقات التباعد الجسدي في أرجاء المسجد الحرام، وتوسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح، وذلك في سبيل تحقيق كل ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات بيسر وأمان.

خطط تشغيلية

وأبان أن الخطة تضمنت في محاورها تنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، وتواجد «90» مهندسًا وفنيًا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، يعملون على متابعة الحالة التشغيلية، إضافة إلى توزيع «500» كادر أمني في أرجاء المسجد الحرام ومرافقه الخارجية، لتنفيذ خطط الأمن والسلامة بالمسجد الحرام، وفق نسب وأوقات معينة مراعية للخطط التشغيلية الاحترازية، ونسب توافد المصلين والمعتمرين.