توزيع زكاة الفطر على المستحقين

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع زكاة الفطر على الأسر الأشد حاجة وفق المسجلين في كشوفات الجمعية، وبمساعدة أئمة المساجد في الأحياء لمعرفة الأسر المستحقة.

واستقبلت الجمعية الزكاة بقيمة 20 ريالا للفرد الواحد، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف بأنه جرى تشكيل فريق من الجمعية مكون من 13 فردا للقيام بالعمل ومتابعة زكاة الفطر، من خلال إعداد بروشورات إعلانية وإرسال رسائل نصية على المزكين، والتنسيق مع إحدى الشركات للحصول على أجود أنواع الأرز ليكون بسعر منافس.

وأضاف عطيف بأنه تم تجهيز مكتبين لاستقبال زكاة الفطر، في مقر الجمعية الرئيسي بالفيصلية ومكتب الضيافة، من خلال فترتين الأولى الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، والثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12 صباحا، حيث سيكون التبرع عن طريق نقاط البيع فقط ولا يتم استقبال الزكاة العينية، مع تزويد المزكين بإيصالات وأخذ أرقام جولاتهم ليتم إبلاغهم برسائل نصية أثناء اكتمال توزيع الزكاة وإيصالها لمستحقيها.