أمطار وسيول على البشائر وبلقرن

هطلت أمطار غزيرة ومتفرقة على محافظة بلقرن بمنطقة عسير، شملت البشائر وخثعم وشواص وباشوت وعفراء وآل سلمة والشعف والشفا، وسالت على أثرها الأودية والشعاب. وخلفت الأمطار سيولا جارفة. كما جرفت التربة على الطرق. بينما شهدت جبال الصلبات والبادرة على طريق «الطائف – أبها» انهيارات صخرية، شكلت خطورة على المركبات، إلا أن الدوريات الأمنية وجدت بشكل سريع، وتم تنبيه السائقين لخفض السرعة.



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