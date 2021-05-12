ضبط وافد ينتحل صفة طبيب أسنان بمنزل شعبي

وبتفتيش المنزل وجد بداخله العديد من الأدوية والأدوات التي تستعمل في عيادات طب الأسنان، في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التي تنص على أن المخالف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.
وأكدت «صحة جدة» أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.
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