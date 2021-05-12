أوضحت صحة جدة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات الأمنية في ضبط وافد ينتحل صفة طبيب أسنان بمنزل شعبي، وأفادت أن الشقة تم مداهمتها وضبط فيها عامل يدعي أنه طبيب أسنان، وذلك بشكل مخالف، وأضافت أنه تبين أنه غير مخول له مزاولة المهنة ولا يوجد ترخيص للعيادة.

وبتفتيش المنزل وجد بداخله العديد من الأدوية والأدوات التي تستعمل في عيادات طب الأسنان، في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التي تنص على أن المخالف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.

وأكدت «صحة جدة» أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.