متنبئ ظواهر جوية.. موظف في البحث المناخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الترصد للطقس، وإصدار التوقعات بشأن هجماته الترابية أو حالته المطرية، وما يطرأ من تغيرات مناخية، والإنذار من موجات الصقيع أو الحر الشديد، بعيدا عن التقديرات الشخصية من خلال منظومة تقنية وعملية، وفق معايير دولية في مجال الأرصاد، مهنة تضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتقلل الأضرار والمخاطر المحتملة للتقلبات المناخية المختلفة، إضافة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وتوفير الاحتياجات الفعلية لسلامة البيئة والزراعة والمياه.

المسؤوليات

بصفتك متنبئ ظواهر جوية، ستحتاج إلى:







التدريب والتطويرالمستمر.



تصميم وتطوير وتقديم أنظمة وكود عالي الجودة باستخدام لغات البرمجة.



إجراء مراجعات التعليمات البرمجية لضمان جودة التعليمات البرمجية.



اختبار الجودة بطريقة منهجية وشاملة للعثور على المشاكل أو الأخطاء وتسجيل مكان اكتشاف المشكلة بدقة.



العمل عن كثب مع المصممين والفنانين وغيرهم من الموظفين المشاركين في عملية التصميم من أجل إنشاء منتج عالي الجودة.



المؤهلات

على الرغم من أن المطلب الرئيس لتصبح متنبئ ظواهر جوية، هو شهادة في علوم الأرصاد الجوية، إلا أنه يمكنك العمل بالتخصصات العلمية التالية:







الجغرافيا



العلوم



الرياضيات



الفيزياء



الهندسة



علوم الأرض



علم الموارد المائية



مهارات مهمة:





سوف تحتاج إلى بعض أو جميع المهارات



استخدام التكنولوجيا بشكل ممتاز.



العمل الجماعي مع فريق.



الاطلاع المستمر على مؤشرات الرصد العالمية.



التركيز والدقة.



الصبر وقوة الملاحظة.



التمكن من استخدام معدات المراقبة.



جمع وتحليل البيانات للتمكن من اصدار التوقعات الدقيقة.



التواصل مع الجمهور.



ملاحظة: المهارات أعلاه ليست هي الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة.

أرباب العمل





أرباب العمل هم



هيئات الرصد الجوي



الهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية الخاصة.



خدمة الطيران



محطات التلفزة والإذاعة والتعليم.



وظائف بديلة:





مدرب في مجال الأرصاد الجوية.



مطور نظم وبرامج التوقعات الجوية.



باحث أكاديمي في مجال الأرصاد الجوية والتغير المناخي.



مقدم الاستشارات العلمية.



ملاح جوي.



تبدو الوظيفة

وكأنها دعوة للخروج ومشاهدة السماء ومراقبة النجوم والغيوم، ولكن توجد دوما مميزات وإيجابيات لكل وظيفة.

إيجابيات الوظيفة

1. معرفة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة.

2. المساهمة في حماية الآخرين.

3. فرصة للعمل في التلفزيون.

4. نمو وظيفي متسارع.

5. رواتب جيدة.

سلبيات الوظيفة

• ندرة انتشار التخصص في الجامعات

• كثرة التنقل لمراقبة ومتابعة التغيرات المناخية،

• العمل لساعات طويلة.

• التعرض للكثير من الانتقاد، حال التوقع الخاطئ.

• بعض مجالات الرصد والتنبؤ خطرة.

المعايير

1 المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها.

2 المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات.

3 جرى الرجوع إلى 5 مصدرا لتنوع المحتوى.

4 جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة.

5 استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في السعودية.

6 أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع.