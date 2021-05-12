ولي العهد وأمير قطر يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس الأول، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع أمير قطر، رحب في بدايتها بأمير قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب أمير قطر، عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد.

وتبادل ولي العهد وأمير قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

كما حضر الجلسة من الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي الكواري.

ووصل أمير دولة قطر أمس الأول إلى جدة وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.