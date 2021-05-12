تيسير الضابط: ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد غالية على الجميع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة تيسير خليل الضابط أن ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان غالية على الجميع وغمرت أرجاء الوطن والمواطن بالفرحة والسعادة والولاء.

وقال «نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والعاملين نرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية نهضة حضارية وتنموية يلمسها كل مواطن، خاصة في المجال الاقتصادي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات، وشهدت المملكة العديد من الإنجازات والمشاريع العملاقة والكثير من القرارات التاريخية والأوامر الملكية القوية خلال فترة زمنية قصيرة والتي كانت تهدف إلى تحسين وتطوير عمل أجهزة الدولة والوزارات والجهات الحكومية».

وأضاف «لعل رؤية المملكة 2030 التي كان ولي العهد عرابها خير مشروع لنهضة المملكة، حيث آتت أكلها قبل أوانها وتم تحقيق العديد من برامج الرؤية مبكرا وهذا إن دل فإنما يدل على التخطيط المناسب والمسيرة المباركة من القيادة وتعاون الجميع لتحقيق برامج هذه الرؤية المباركة».

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن شركة الطائف للاستثمار والسياحة تسهم في الحركة السياحية والاقتصادية من خلال مشروع تلفريك الهدا الذي يعد من المشاريع السياحية الكبيرة في المملكة ومشروع الانزلاق الحر (بساط الريح) الذي نفذ بطول 1500 م على ثلاث محطات وحاليا يجري العمل لإنهاء المرحلة الأخيرة لمشروع (سوبر مان) بطول 1كجم تقريبا.

وقال «لقد كنا السباقين في إنشاء مشروع تلفريك الهدا والطيران المعلق وتوفير كل ما يحتاجه الزائر والسائح وبدأنا مبكرا في قطاف ثمار هذا المشروع، ونحن لن ندخر جهدا في تحقيق كل ما من شأنه خدمة المساهمين في الشركة وتحقيق تطلعات أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق قبل ذلك تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة لإنجاز المشاريع السياحية في بلادنا الغالية، وهناك العديد من المشروعات الكبيرة التي سترى النور قريبا».