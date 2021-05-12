شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح حراج الخضار بجدة وفقا للاشتراطات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم، أعادت أمانة محافظة جدة فتح ساحات حراج سوق الخضار المركزي وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضح مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم شبعاني، أنه جرى اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.

وبين أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، مضيفا أنه سيتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول ووضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج، وسيجري تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.

من جهة أخرى واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 65 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4029 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 129 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء.

إلى ذلك هيأت أمانة محافظة جدة الحدائق والمرافق العامة لاستقبال المتنزهين في عيد الفطر المبارك، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ورفعت الأمانة وتيرة العمل بهذه المرافق، التي ستشهد إقبالا من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.

من استعدادات الأمانة لعيد الفطر المبارك:

