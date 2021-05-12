شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح حراج الخضار بجدة وفقا للاشتراطات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم شبعاني، أنه جرى اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.
وبين أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، مضيفا أنه سيتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول ووضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج، وسيجري تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.
من جهة أخرى واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 65 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4029 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 129 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء.
إلى ذلك هيأت أمانة محافظة جدة الحدائق والمرافق العامة لاستقبال المتنزهين في عيد الفطر المبارك، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
ورفعت الأمانة وتيرة العمل بهذه المرافق، التي ستشهد إقبالا من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.
من استعدادات الأمانة لعيد الفطر المبارك:
- أكملت صيانة الميادين والمتنزهات
- صيانة المرافق الترفيهية للأطفال
- تجهيز المسطحات الخضراء والمجسمات الجمالية
- سيكون المتنزهون على موعد مع العروض الضوئية وثلاثيةالأبعاد «3D» والشاشات التفاعلية
- ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة في عدد من المواقع
- تجهيز مصليات العيد من خلال تنظيفها وصيانة الأرصفة الخارجية
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح حراج الخضار بجدة وفقا للاشتراطات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.