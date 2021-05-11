السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:04 مساءً, 11 مايو 2021 م
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.