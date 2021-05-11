شكرا لقرائتكم خبر عن «العظمى ٤٤».. حرارة الشرقية الأعلى في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت التقارير المتوقعة لحالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك، والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد عن استقرار حالة الطقس في معظم مناطق المملكة مع نشاط في الرياح السطحية خلال فترة النهار يومي السبت والأحد، مع فرص لهطول الأمطار على مناطق جازان ونجران والأجزاء المرتفعة من عسير والباحة ابتداءً من الخميس وحتى الأحد.

وأوضحت التقارير الجوية، والتي حصلت "اليوم" على نسخة منها، أن درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية ستكون الأعلى من بين مناطق المملكة، لتسجل درجات حرارتها العظمى ما بين ٤٤ إلى ٤١ بينما ستكون أجواء ليالي الشرقية هادئة، ولطيفة لتسجل درجات حرارتها الصغرى ما بين ٢٨ درجة إلى ٢٥ درجة، وستكون سماء الشرقية صحوة إلى غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية خلال فترة النهار على الأجزاء الشمالية منها في يومي السبت والأحد.