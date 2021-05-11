شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، بوزير خارجية جمهورية المالديف ‏الدكتور عبدالله شهيد، بحضور المندوبة الدائمة لجمهورية المالديف السفيرة تلميذة حسين. ‏

وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات ‏على الصعيد الإقليمي ‏والدولي.‏

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو قسم الترشيحات ‏بالوفد خالد فلمبان، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏