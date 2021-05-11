شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، بوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بحضور المندوبة الدائمة لجمهورية المالديف السفيرة تلميذة حسين.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو قسم الترشيحات بالوفد خالد فلمبان، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.