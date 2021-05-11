أول زيارة للعراق.. خالد بن سلمان يلتقي "الرئاسات الثلاث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى بغداد، الرئاسات العراقية الثلاث.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي،الذى وصل بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية والعراق، وذلك خلال لقائه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقي.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى بغداد على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ضمن زيارة رسمية، بحسب مصادر مطلعة.



وذكر مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن "برهم صالح استقبل في قصر بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

وأكّد صالح"أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أشاد الرئيس العراقي بعمق وتطور العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، والإشارة إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية والإقليمية.

كما أكد البيان أن" العراق الآمن المستقر ذا السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة"

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان، بحسب البيان، "التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

كما التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية".

وشدد الكاظمي، على "أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى".

ونوه إلى أن "المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها"، موجهاً القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضرورة "تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي".

من جانبه، وبحسب البيان، نقل الأمير خالد بن سلمان "تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الكاظمي، وتطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، كما أوضح أن "توجيهات العاهل السعودي هي الانفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأفادت مصادر في البرلمان العراقي في وقت لاحق، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتمع مع نائب وزير الدفاع السعودي، وبحث معه آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة في مارس/ آذار الماضي، إلى الرياض، حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

كما تم توقع 5 اتفاقيات في عدة مجالات ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها تفعيل النقل البري التجاري بين البلدين.