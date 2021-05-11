وزير الداخلية: القطاعات الأمنية تؤدي واجبها في شرف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أنه بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤدي القطاعات الأمنية واجبها في شرف خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

اعتزاز بمنسوبي الأمن:

وأضاف وزير الداخلية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: كل الشكر لقيادتنا على رعايتهم الكريمة وكل الاعتزاز بمنسوبي الأمن على إتقانهم.

جهود رجال الأمن:

وقدم رجال الأمن بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة ومتميزة في خدمة المصلين والمعتمرين، للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج، فضلًا عن إرشادهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم ومتابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



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