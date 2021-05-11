الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب الشيخ خالد المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة جامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا.

زكاة الفطر:

وقال المصلح في حواره إلى برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: إن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله على عباده، موضحًا أن إخراجها طعامًا هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بأنها “صاع”.

ولفت إلى أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعًا من الطعام، سواء من الشعير أو الزبيب أو التمر، مبينًا أن حكمة زكاة الفطر مختلفة عن زكاة الأموال لأنها فرضت على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير.

يجوز نقدًا:

وأكد المصلح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بالتوكيل من خلال جهة أو مؤسسة تقوم بشراء الطعام.



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