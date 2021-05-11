شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس العسكري بتشاد للتهنئة بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس العسكري بتشاد للتهنئة بعيد الفطر
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
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