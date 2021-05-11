الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس العسكري بتشاد للتهنئة بعيد الفطر

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

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