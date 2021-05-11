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شكرا لقرائتكم الإعلام المرئي والمسموع تغرم أحد المشاهير بسبب محتوى خادش للحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11
الإعلام المرئي والمسموع تغرم أحد المشاهير بسبب محتوى خادش للحياء
عرض محتوى خاصًّا به للعموم عبر وسائل مختلفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.
غرامة:
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المخالفة تخص عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة، حيث تم إيقاف عقوبة الغرامة بحق المخالف بمبلغ 10 آلاف ريال.
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