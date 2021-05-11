الإعلام المرئي والمسموع تغرم أحد المشاهير بسبب محتوى خادش للحياء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

غرامة:

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المخالفة تخص عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة، حيث تم إيقاف عقوبة الغرامة بحق المخالف بمبلغ 10 آلاف ريال.



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