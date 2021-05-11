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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير قطر للتهنئة بعيد الفطر 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير قطر للتهنئة بعيد الفطر 

بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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