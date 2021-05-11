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تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها

فرق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير تهيئة مصليات العيد، وذلك عن طريق فرق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر لتكون بذلك المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

دعم ومساندة:

وأوضح وكيل أمين منطقة عسير للخدمات، المهندس سلمان الفيفي، أن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبها من خلال تعزيز جهود النظافة والتعقيم والتطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365

تجهيز كافة المصليات:

وبين الفيفي أن هذه الجهود جاءت تزامنًا مع توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة للصلاة العيد وتعقيمها.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير أنهت تهيئة وتهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد، منها مصلى العيدين بالمشهد ومشيع والضباب ومصلى العيدين وجامع الراحلين بالموظفين ونحو 35 مسجدًا وجامعًا موزعين على كافة مدينة أبها وضواحيها.

تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365

أمانة عسير تنهي اعمالها لتهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها و ضواحيها

 

 

تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365 تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365 تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365 تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365 تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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