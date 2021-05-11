تهيئة أكثر من 39 مصلى للعيد في أبها وضواحيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير تهيئة مصليات العيد، وذلك عن طريق فرق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر لتكون بذلك المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

دعم ومساندة:

وأوضح وكيل أمين منطقة عسير للخدمات، المهندس سلمان الفيفي، أن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبها من خلال تعزيز جهود النظافة والتعقيم والتطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

تجهيز كافة المصليات:

وبين الفيفي أن هذه الجهود جاءت تزامنًا مع توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة للصلاة العيد وتعقيمها.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير أنهت تهيئة وتهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد، منها مصلى العيدين بالمشهد ومشيع والضباب ومصلى العيدين وجامع الراحلين بالموظفين ونحو 35 مسجدًا وجامعًا موزعين على كافة مدينة أبها وضواحيها.



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