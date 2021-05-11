ربط كاميرات مراقبة المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم

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وأوضح وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المكلف المهندس أسامة الجفال أن المشروع تم تنفيذه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ويهدف لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها عن بعد من مقر ديوان الوزارة و الاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المواقيت والمساجد بمنطقة المشاعر المقدسة.
وبين أن الوزارة أنشأت مركزا لمتابعة جميع مشاريع الوزارة في المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة وبإشراف مهندسين ومراقبين على مدار الساعة يطلعون على الأعمال ويقومون بتقويمها ورفع التقارير الدورية عن مستواها ومعالجة السلبيات وجوانب التقصير إن وجدت.
ونوه الجفال بالمتابعة والإشراف المباشر لجميع مشاريع وأعمال وبرامج الوزارة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج و المعتمرين والزوار بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتطلعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليونا سنويا.
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