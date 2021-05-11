ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي بمكة

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ونفذت الفرق الرقابية أمس 397 جولة رقابية جولات ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية في نطاق العزيزية الفرعية وذلك ضمن جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق التجارية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية، واستمرارا للحملات التي تنفذها البلدية للحد من الممارسات العشوائية وإزالة الظواهر السلبية.
وأكدت الأمانة متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
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