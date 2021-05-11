ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة مطبخا عشوائيا مخالفا داخل منزل شعبي، يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى مصادرة 650 كجم من الرز، وطنين من اللحوم مجهولة المصدر، 320 كجم من الخضار، 690 كجم من الأسماك وإضافة إلى معدات أخرى للطبخ، وتم إغلاق المطبخ في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونفذت الفرق الرقابية أمس 397 جولة رقابية جولات ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية في نطاق العزيزية الفرعية وذلك ضمن جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق التجارية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية، واستمرارا للحملات التي تنفذها البلدية للحد من الممارسات العشوائية وإزالة الظواهر السلبية.

وأكدت الأمانة متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.