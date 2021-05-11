شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف عبوة ماء زمزم للمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك ممثلة في إدارة السقيا، بتوفير المياه للمصلين لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأديتهم عبادتهم.

وعملت إدارة السقيا على تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث تم تقديم نحو 8000 لتر من ماء زمزم موزعة عبر الحافظات المحمولة على الظهر، وأيضا تم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم ونحو 200 ألف عبوة مياه صحية، عمل على ذلك أكثر من 350 موظفا ومراقبا وعاملا.

من جهة ثانية أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال ليلة ختم القرآن.

وأكد أن خطة ليلة ختم القرآن تأتي استكمالا للخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك، المتضمنة في محاورها تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومراعاة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تحافظ على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى نجاح الرئاسة في توزيع أكثر من 400 ألف عبوة ماء زمزم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الليلة الفضيلة، وتفويج المصلين في المسجد الحرام إلى المواقع المخصصة التي جهزت بملصقات التباعد الجسدي في أرجاء المسجد الحرام وتوسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح، وذلك في سبيل تحقيق كل ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات بيسر وأمان.

وأضاف أنه تم فتح مصليات إضافية في القبو والدور الأرضي خاصة بحاملي تصاريح العمرة، ومصليات في الدور الأول ‏والسطح لمن يحملون تصاريح الصلاة، إضافة إلى تحديد سلم الملك فهد وسلم الشبيكة لتنظيم عمليات ‏الدخول والخروج من مصليات سطح المسجد الحرام، وتحديد السلالم الكهربائية (74) و(84) و(73) و(88) لمصليات الدور الأول.

من خطة الرئاسة

ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام:

