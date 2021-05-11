شكرا لقرائتكم خبر تهيئة 20,569 جامعا ومسجدا إضافيا ومصلى لصلاة العيد بمختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 20,569 مقرا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442، ما بين جامع ومسجد ومصلى مكشوف بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة، إلى جانب تهيئتها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أنها باشرت فتح عدد كبير من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي حرصا على سلامة المصلين، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي تم تهيئتها في منطقة الرياض 3147 جامعا و971 مسجدا مساندا و682 مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة تم تهيئة 2108 جوامع و739 مسجدا مساندا و309 مصليات، وفي منطقة المدينة المنورة تم تهيئة 784 جامعا و256 مسجدا مساندا و34 مصلى، وفي المنطقة الشرقية تم تهيئة 939 جامعا و786 مسجدا مساندا و18 مصلى.

وأتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية، كما كلفت فروعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظا على صحة وسلامة المصلين.