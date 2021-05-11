شكرا لقرائتكم خبر المحكمة العليا: غدا أول أيام عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد يعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شعبان مساء أمس الـ29 من رمضان الحالي.

وصدر عن الديوان الملكي أمس بيان، نص على: جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: القرار رقم (145 / هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1442هـ.

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 5 / 2021م واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله، ونظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأربعاء 30 / 9 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 12 / 5 / 2021م، هو المكمل للثلاثين من رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم الخميس 1 / 10 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 5 / 2021م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلةفي المحكمة العليا

عضو / فهد السليمان

عضو / عبدالإله آل فريان

عضو / حمد أبانمي

عضو / محمد شعبي

رئيس المحكمة العليا