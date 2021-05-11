شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 999 إصابة بكورونا وشفاء 1286 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 999 حالة مؤكدة وتعافي 1286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9169 حالة منها 1358 حالة حرجة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 428369 وحالات التعافي إلى 412102 حالة.

وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 13 حالة ليصل الإجمالي إلى 7098 حالة وفاة (رحمهم الله جميعا)، كما تم إجراء 71792 فحصا مخبريا.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما دعت إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 428,369 حالة

حالات التعافي 412,102 حالة

إجمالي الوفيات 7098 حالة

الحالات النشطة 9169 حالة

الفحوص المخبرية 71,792 فحصا