تسجيل 999 إصابة بكورونا وشفاء 1286 حالة

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وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 13 حالة ليصل الإجمالي إلى 7098 حالة وفاة (رحمهم الله جميعا)، كما تم إجراء 71792 فحصا مخبريا.
وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما دعت إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 428,369 حالة
حالات التعافي 412,102 حالة
إجمالي الوفيات 7098 حالة
الحالات النشطة 9169 حالة
الفحوص المخبرية 71,792 فحصا
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