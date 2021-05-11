شكرا لقرائتكم خبر تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي خدمة الباركود مواكبة للتقنية الحديثة وتسهيلا للمعتمرين للاستفادة من المطبوعات الرقمية بالمسجد الحرام.

وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين بأن هذه المبادرة النوعية تأتي تحقيقا لتطعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في خدمة المعتمر والزائر.

من جهة ثانية نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة مبادرة توجيهية بعنوان: (إشراقات رمضانية)، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتهدف إلى نشر الأحاديث والدروس المتعلقة بفضل شهر رمضان المبارك بلغات عدة بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن المبادرة هدفت إلى نشر الأحاديث المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وكذلك فضل الصيام والقيام، والعشر الأواخر من رمضان، وفضل ليلة القدر، والزكاة، وصيام الستة من شوال، وذلك عبر حساب الرئاسة على موقع (تويتر)، ونشر هذه الأحاديث والدروس بلغات عدة، وتستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.