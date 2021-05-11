شكرا لقرائتكم خبر تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين بأن هذه المبادرة النوعية تأتي تحقيقا لتطعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في خدمة المعتمر والزائر.
من جهة ثانية نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة مبادرة توجيهية بعنوان: (إشراقات رمضانية)، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتهدف إلى نشر الأحاديث والدروس المتعلقة بفضل شهر رمضان المبارك بلغات عدة بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن المبادرة هدفت إلى نشر الأحاديث المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وكذلك فضل الصيام والقيام، والعشر الأواخر من رمضان، وفضل ليلة القدر، والزكاة، وصيام الستة من شوال، وذلك عبر حساب الرئاسة على موقع (تويتر)، ونشر هذه الأحاديث والدروس بلغات عدة، وتستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.