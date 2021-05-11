شكرا لقرائتكم خبر أمانة القصيم تبرز مظاهر العيد بالطرق والميادين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة كافة، أعمال تجميل الطرق العامة والميادين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني، وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية.

كما أنهت الأمانة في وقت سابق أعمال تهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد، وذلك لتهيئتها لصلاة العيد، شمل ذلك تنظيف الطرق المحيطة وإزالة الأعشاب العشوائية داخل المصليات وإزالة الكتابة على الجدران.

وفي الجانب الرقابي تواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على الأنشطة التجارية خلال موسم عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

من جهة ثانية ازدانت شوارع وأحياء محافظة عنيزة بالإضاءات الجمالية المتنوعة وعقود الزينة على أعمدة الإنارة والنخيل والأشجار واللوحات المضيئة في المواقع كافة.

وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، أن البلدية نفذت آلاف الأمتار من شرائط الزينة والشبكات والكشافات المضيئة، إضافة إلى تجميل عدد من المواقع بعشرات من لوحات المعايدة ومئات الأعلام في الجسور والميادين.

وأضاف القحطاني أن البلدية قامت بتجهيز ومسح مصليات الأعياد، إضافة إلى فرش أكثر من 70 ألف متر2 من فرش الصلاة في هذه المواقع استعدادا لعيد الفطر المبارك.

إلى ذلك هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددا من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.