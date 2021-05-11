شكرا لقرائتكم خبر «جاهز للخير» تدعم منصات التبرع بـ22,8 مليون ريال خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة جاهز مبادرة (جاهز للخير) والتي تهدف للعمل الإنساني وتنمية الحس المجتمعي من خلال تقديم دعم كبير لجهات القطاع الثالث من جهات خيرية ومنصات تبرع رسمية، حيث بلغ إجمالي التبرعات والمبادرات التي أطلقتها جاهز 22,8 مليون ريال، ودعمت 7 منصات رسمية للتبرع، والتي تسهم في العمل الخيري بشكل فاعل، وقدمت دعما مباشرا لحملة منصة إحسان بلغ نحو 4 ملايين ريال.

وتؤمن (جاهز) أن أعمال الخير لها صور وأشكال كثيرة، فقد أطلقت حملة واسعة لدعم أصحاب الأعمال، حيث قامت بدعمهم بشكل مباشر من خلال تقديم دعم تسويقي ولوجستي لمضاعفة مبيعاته المطاعم المحلية الصغيرة التي تأثرت في فترة كورونا وما بعد ذلك، إذ تعود ملكيتها لشباب وشابات في مقتبل العمر.

كما أطلقت (جاهز) حملة كفالة 1000 يتيم قبل العيد، حيث تفاعل معها الكثير من المغردين، وهي عبارة عن شراكة المجتمع لنشر فكرة التبرع والإسهام الخيري.

جاهز الخير





مبادرة مجتمعية أطلقتها «جاهز» في شهر رمضان المبارك



تهدف للعمل الإنساني وتنمية الحس المجتمعي



تقدم دعما كبيرا لجهات القطاع الثالث من جهات خيرية ومنصات تبرع رسمية



مبلغ التبرع: 22,888,544

عمليات التبرع: 173,674

منصات رسمية للتبرع دعمتها (جاهز)

إحسان

4,149,805 ريال

10 حالات عامة ومختلفة

تبرع

4,485,429 ريال

حالتان عامتان

14 مسكنا للأيتام

شفاء

5,997,750 ريالات

76 حالة علاجية

صندوق وقف صحي

جود الإسكان

3,106,232 ريالات

9 منازل

زكاة الفطر

375,375 ريالا

3025 فطرة

خيمة جاهز لإفطار الصائمين

3,525,204 ريال

171500 وجبة

السلة الرمضانية للأسر الفقيرة والمحتاجة

1,248,750 ريال

19422 سلة رمضانية

جهات خيرية سهلت (جاهز) بيع منتجاتها