«جاهز للخير» تدعم منصات التبرع بـ22,8 مليون ريال خلال رمضان

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وتؤمن (جاهز) أن أعمال الخير لها صور وأشكال كثيرة، فقد أطلقت حملة واسعة لدعم أصحاب الأعمال، حيث قامت بدعمهم بشكل مباشر من خلال تقديم دعم تسويقي ولوجستي لمضاعفة مبيعاته المطاعم المحلية الصغيرة التي تأثرت في فترة كورونا وما بعد ذلك، إذ تعود ملكيتها لشباب وشابات في مقتبل العمر.
كما أطلقت (جاهز) حملة كفالة 1000 يتيم قبل العيد، حيث تفاعل معها الكثير من المغردين، وهي عبارة عن شراكة المجتمع لنشر فكرة التبرع والإسهام الخيري.
جاهز الخير
- مبادرة مجتمعية أطلقتها «جاهز» في شهر رمضان المبارك
- تهدف للعمل الإنساني وتنمية الحس المجتمعي
- تقدم دعما كبيرا لجهات القطاع الثالث من جهات خيرية ومنصات تبرع رسمية
مبلغ التبرع: 22,888,544
عمليات التبرع: 173,674
منصات رسمية للتبرع دعمتها (جاهز)
إحسان
4,149,805 ريال
10 حالات عامة ومختلفة
تبرع
4,485,429 ريال
حالتان عامتان
14 مسكنا للأيتام
شفاء
5,997,750 ريالات
76 حالة علاجية
صندوق وقف صحي
جود الإسكان
3,106,232 ريالات
9 منازل
زكاة الفطر
375,375 ريالا
3025 فطرة
خيمة جاهز لإفطار الصائمين
3,525,204 ريال
171500 وجبة
السلة الرمضانية للأسر الفقيرة والمحتاجة
1,248,750 ريال
19422 سلة رمضانية
جهات خيرية سهلت (جاهز) بيع منتجاتها
- جمعية سند الخيرية لدعم أطفال المرضى بالسرطان
- جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة
- الوليد الإنسانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.